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Правительство Ирака: жертвами ударов США стали 16 человек, в том числе гражданские

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Авиаудары ВС США на западе Ирака привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские, заявил представитель иракского правительства Басем аль-Авади.
Правительство Ирака: жертвами ударов США стали 16 человек, в том числе гражданские
  • AP

Его слова приводит Al Arabiya.

Из-за американских авиаударов безопасность Ирака и всего региона может оказаться «на краю пропасти», считает аль-Авади. Он также опроверг утверждения о том, что удары были «предварительно согласованы».

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся. В Пентагоне также заявили, что авиаудары стали только началом ответа.

Как заявил представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Яхья Абдалла, удары США являются нарушением суверенитета.

Министерство обороны Сирии также заявило, что авиаудары ВС США по востоку страны привели к гибели как мирных жителей, так и военных.

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