Politico: ЕС опасается серьёзного ответа России в случае конфискации её активов

В Европейском союзе опасаются серьёзного ответа России в случае конфискации замороженных российских активов для нужд Украины, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как отметил один из собеседников издания, ЕС «заплывает в неизведанные воды», решаясь на конфискацию активов.

«Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями», — сказал он.

Кроме того, в ЕС опасаются, что подобное решение может негативно сказаться на репутации еврозоны, что грозит ей потерей привлекательности для потенциальных инвесторов.

Ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear. Газета отмечает, что у ЕС сейчас нет законодательной базы для этого.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что изъятие российских активов в любой форме будет оспорено в судах.

В МИД РФ отмечали, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.