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FT: устойчивость российской экономики к санкциям поразила многих экспертов

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Устойчивость российской экономики к западным санкциям поразила многих экономистов.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций... может привести к катастрофическому спаду», — говорится в публикации.

Ранее в ЕС оценили антироссийскую санкционную политику Брюсселя.

Также в Foreign Policy отметили, что запрет на экспорт СПГ американским лидером Джо Байденом стал подарком президенту России Владимиру Путину. 

Кроме того, Путин пошутил, что показал бы жест тем, кто предрекал России крах и провал.

 

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