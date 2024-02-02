Путин пошутил, что показал бы жест желавшим России краха

Российский президент Владимир Путин пошутил, что показал бы жест тем, кто предрекал России крах и провал.

Об этом он заявил на форуме «Всё для победы!» в ходе беседы с работниками предприятий ОПК.

Путин отметил, что вся экономика показала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление, а также продолжает уверенно развиваться.

Он напомнил, что России предрекали спад, провал, крах, а также заявляли, что под давлением санкций российская сторона «отступит, сдастся, развалится».

«Хочется показать «известный жест» — не буду этого делать: здесь много девушек», — пошутил президент.

Также Путин заявил, что экономика России растёт в отличие от других экономик Европы, она уже стала пятой в мире.