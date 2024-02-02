Путин: экономика России растёт, она стала крупнейшей в Европе

Экономика России растёт, в отличие от других экономик Европы, она уже стала пятой в мире, констатировал президент страны Владимир Путин на форуме «Всё для победы!».

«Наша экономика растёт, в отличие от других экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объёму экономики стала первой в Европе, пятой в мире», — сказал глава государства. Его слова приводит ТАСС.

Этот процесс будет нарастать, уверен он.

Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, аналитики на Западе всё меньше осознают, как на самом деле обстоят дела в российской экономике: они не учитывают существенное изменение происходящих в ней процессов.

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и спрогнозировал рост ВВП страны.