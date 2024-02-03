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Запад планирует выпуск долговых обязательств для Киева, используя активы России

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Запад планирует выпуск долговых обязательств для Украины, используя активы России в качестве поддержки для погашения долга.
Запад планирует выпуск долговых обязательств для Киева, используя активы России
  • AFP

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, западные государства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Киев, используя активы России в качестве поддержки для погашения долга.

Уточняется, что коалиция, поддерживающая украинскую сторону, потребовала бы, чтобы Россия погасила долг, и, если она этого не сделает, наложила бы арест на её замороженные активы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что незаконное изъятие активов России со стороны Европейского союза будет воспринято Москвой не только как банальное воровство, но и как акт торговой войны.

По мнению экс-советника президента США Рональда Рейгана Дага Бэндоу, Россия может конфисковать активы Запада, тем самым ответив на присвоение собственных активов.

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