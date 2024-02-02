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AC: конфискация российских активов приведёт к жёсткому зеркальному ответу

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Россия может конфисковать активы Запада, тем самым ответив на присвоение собственных активов. Такое мнение высказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для журнала The American Conservative.

Он отметил, что США и их партнёры могут не только потерять собственные вложения на территории России, но и толкнуть многие страны на поиск альтернатив западной финансовой системе.

Бэндоу добавил, что Россия имеет полное право на компенсацию за расширение НАТО вопреки всем договорам с Москвой. По его мнению, план Запада по конфискации российских активов является неубедительным.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассмотрит конфискацию активов со стороны ЕС как торговую войну.

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