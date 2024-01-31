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Захарова: Россия рассмотрит конфискацию активов со стороны ЕС как торговую войну

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Незаконное изъятие активов России со стороны Европейского союза будет воспринято Москвой не только как банальное воровство, но и как акт торговой войны. С таким заявлением выступила 31 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Россия рассмотрит конфискацию активов со стороны ЕС как торговую войну
  • РИА Новости

Дипломат в ходе брифинга подчеркнула, что такие действия будут расцениваться Москвой как эскалация экономической агрессии Запада против России.

«Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением народного права», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии проработать механизм передачи доходов от российских активов Украине.

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