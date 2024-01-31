Захарова: Россия рассмотрит конфискацию активов со стороны ЕС как торговую войну
- РИА Новости
Дипломат в ходе брифинга подчеркнула, что такие действия будут расцениваться Москвой как эскалация экономической агрессии Запада против России.
«Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением народного права», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии проработать механизм передачи доходов от российских активов Украине.