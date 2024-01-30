Еврокомиссия подготовит предложение по доходам от российских активов на счетах
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Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
По его словам, цель предложения заключается в том, чтобы чрезвычайные доходы от активов Центробанка России были сохранены на данном этапе, а конечная цель — использование этих доходов для Украины.
«ЕК и вице-президент готовы подготовить следующий шаг как можно скорее», — цитирует его РИА Новости.
Ранее постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС.
В МИД России заявили, что Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.