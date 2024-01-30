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Еврокомиссия подготовит предложение по доходам от российских активов на счетах

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ЕК подготовит предложение по механизму передачи доходов от замороженных активов России Украине.
Еврокомиссия подготовит предложение по доходам от российских активов на счетах
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По его словам, цель предложения заключается в том, чтобы чрезвычайные доходы от активов Центробанка России были сохранены на данном этапе, а конечная цель — использование этих доходов для Украины.

«ЕК и вице-президент готовы подготовить следующий шаг как можно скорее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС.

В МИД России заявили, что Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.

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