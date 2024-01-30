Еврокомиссия подготовит предложение по доходам от российских активов на счетах

ЕК подготовит предложение по механизму передачи доходов от замороженных активов России Украине.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По его словам, цель предложения заключается в том, чтобы чрезвычайные доходы от активов Центробанка России были сохранены на данном этапе, а конечная цель — использование этих доходов для Украины.

«ЕК и вице-президент готовы подготовить следующий шаг как можно скорее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС.

В МИД России заявили, что Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.