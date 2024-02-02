США не поддержали проект резолюции Алжира в ООН о прекращении огня в Газе

США выступают против алжирского проекта резолюции в Совбезе ООН, одним из положений которой является прекращение огня в секторе Газа, заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

Она аргументировала позицию Вашингтона тем, что резолюция якобы поставит под угрозу переговоры об освобождении заложников в Газе.

«Проект (резолюции. — RT) может поставить деликатные переговоры под угрозу, подрывая тем самым продолжающиеся изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников», — цитирует её ТАСС.

Кроме того, по словам американского постпреда, это повредит введению продолжительной паузы в боевых действиях.

Ранее в МИД России заявили, что СБ ООН не выполняет мандат по ситуации в Газе из-за действий Вашингтона.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убеждённому в необходимости прекращения огня в секторе Газа.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что США пытаются навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом.

По его словам, палестинцы имеют законное право на создание своего государства, включающего все национальные территории.