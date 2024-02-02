США не поддержали проект резолюции Алжира в ООН о прекращении огня в Газе
- AP
Она аргументировала позицию Вашингтона тем, что резолюция якобы поставит под угрозу переговоры об освобождении заложников в Газе.
«Проект (резолюции. — RT) может поставить деликатные переговоры под угрозу, подрывая тем самым продолжающиеся изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников», — цитирует её ТАСС.
Кроме того, по словам американского постпреда, это повредит введению продолжительной паузы в боевых действиях.
Ранее в МИД России заявили, что СБ ООН не выполняет мандат по ситуации в Газе из-за действий Вашингтона.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убеждённому в необходимости прекращения огня в секторе Газа.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что США пытаются навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом.
По его словам, палестинцы имеют законное право на создание своего государства, включающего все национальные территории.