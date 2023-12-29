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Небензя: США противопоставляют себя всему миру в вопросе прекращения огня в Газе

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убеждённому в необходимости прекращения огня в секторе Газа.
Небензя: США противопоставляют себя всему миру в вопросе прекращения огня в Газе
  • AP
  • © Leo Correa

Во время выступления на заседании Совбеза ООН он отметил, что многочисленные попытки российской стороны совместно с единомышленниками добиться принятия СБ ООН резолюции с требованием незамедлительного прекращения огня хотя бы в гуманитарных целях встречают жёсткое противодействие со стороны Соединённых Штатов.

Такое поведение Вашингтона, по словам российского постпреда, вытекает из его «однобокой и эгоистичной» позиции, нацеленной на узурпацию процесса урегулирования на Ближнем Востоке и покрывательство действий Израиля.

«США сегодня остаются единственным государством мира, помимо Израиля, противопоставляющим себя международному консенсусу о безальтернативности гуманитарного прекращения боевых действий в Газе», — подчеркнул Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом.

По его словам, палестинцы имеют законное право на создание своего государства, включающего все национальные территории.

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