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Лавров: США навязывают свои подходы по Газе, идущие вразрез с международным правом

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США пытаются навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

По его словам, все разговоры о будущем палестинского анклава основываются на разного рода «утечках» и слухах.

«Настораживает, что, судя по поступающей информации, США опять хотят навязывать свои подходы, ничего общего не имеющие с международным правом», — сказал министр.

Также Лавров призвал разорвать порочный круг насилия в палестино-израильском конфликте.

Кроме того, по его словам, от геополитических козней Запада в 2024 году не застрахован никто.

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