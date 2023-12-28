Лавров: США навязывают свои подходы по Газе, идущие вразрез с международным правом
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.
По его словам, все разговоры о будущем палестинского анклава основываются на разного рода «утечках» и слухах.
«Настораживает, что, судя по поступающей информации, США опять хотят навязывать свои подходы, ничего общего не имеющие с международным правом», — сказал министр.
Также Лавров призвал разорвать порочный круг насилия в палестино-израильском конфликте.
Кроме того, по его словам, от геополитических козней Запада в 2024 году не застрахован никто.