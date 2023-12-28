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Лавров: палестинцы имеют право на своё государство с национальными территориями

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Палестинцы имеют законное право на создание своего государства, включающего все национальные территории.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

«В конечном итоге любой вариант обустройства должен способствовать реализации законного права палестинцев на создание своего государства на всех национальных территориях, включая Западный берег реки Иордан с Восточным Иерусалимом и сектор Газа», — сказал министр.

Также он отметил, что США навязывают свои подходы по Газе, идущие вразрез с международным правом.

Кроме того, Лавров призвал разорвать порочный круг насилия в палестино-израильском конфликте.

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