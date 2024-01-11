МИД: СБ ООН не может выполнить мандат по Газе из-за противодействия США
- РИА Новости
На своём сайте ведомство сообщает, что Совбез ООН до сих пор не может выполнить свой прямой мандат из-за противодействия Соединённых Штатов.
Отмечается, что стараниями США обе принятые резолюции Совбеза ООН (2712 и 2720) не содержат ключевого требования о немедленном и повсеместном прекращении огня, поэтому обречены «оставаться на бумаге».
В российском ведомстве также заявили, что палестино-израильский конфликт может перерасти в кризис регионального масштаба.
Представитель делегации ЮАР Адила Хасим сообщила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.