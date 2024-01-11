RT в Telegram
Подпишись

МИД: СБ ООН не может выполнить мандат по Газе из-за противодействия США

Короткая ссылка
СБ ООН не выполняет мандат по ситуации в Газе из-за действий Вашингтона, заявили в МИД России.
МИД: СБ ООН не может выполнить мандат по Газе из-за противодействия США
  • РИА Новости

На своём сайте ведомство сообщает, что Совбез ООН до сих пор не может выполнить свой прямой мандат из-за противодействия Соединённых Штатов.

Отмечается, что стараниями США обе принятые резолюции Совбеза ООН (2712 и 2720) не содержат ключевого требования о немедленном и повсеместном прекращении огня, поэтому обречены «оставаться на бумаге».

В российском ведомстве также заявили, что палестино-израильский конфликт может перерасти в кризис регионального масштаба.

Представитель делегации ЮАР Адила Хасим сообщила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить