МИД: палестино-израильский конфликт рискует стать кризисом регионального масштаба
- РИА Новости
Ведомство сообщает об этом на своём сайте.
«Кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта рискует перерасти в кризис регионального масштаба с растущей эскалацией насилия в Ливане, Сирии, Ираке, а также в Красном море», — отметили в МИД России.
В ведомстве уточнили, что есть угроза массового переселения палестинцев из анклава и Западного берега реки Иордан в Египет и Иорданию.
Ранее представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что заявления властей Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа опасны.