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МИД: палестино-израильский конфликт рискует стать кризисом регионального масштаба

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Палестино-израильский конфликт может перерасти в кризис регионального масштаба, заявили в российском МИД.
МИД: палестино-израильский конфликт рискует стать кризисом регионального масштаба
  • РИА Новости

Ведомство сообщает об этом на своём сайте.

«Кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта рискует перерасти в кризис регионального масштаба с растущей эскалацией насилия в Ливане, Сирии, Ираке, а также в Красном море», — отметили в МИД России.

В ведомстве уточнили, что есть угроза массового переселения палестинцев из анклава и Западного берега реки Иордан в Египет и Иорданию.

Ранее представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что заявления властей Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа опасны.

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