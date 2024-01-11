RT в Telegram
Подпишись

Боррель: заявления Израиля о принудительном переселении жителей Газы неприемлемы

Короткая ссылка
Заявления властей Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа опасны, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
Боррель: заявления Израиля о принудительном переселении жителей Газы неприемлемы
  • РИА Новости

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Борреля, заявления ряда представителей правительства Израиля о том, что они делают жизнь жителей Газы невозможной и в конечном итоге вынуждают их покинуть анклав, вызывают тревогу, контрпродуктивны и опасны.

«Инсинуации о принудительном переселении совершенно неприемлемы», — подчеркнул он.

Ранее представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.

Как сообщило 10 января издание The Times of Israel, Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить