Боррель: заявления Израиля о принудительном переселении жителей Газы неприемлемы

Заявления властей Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа опасны, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Борреля, заявления ряда представителей правительства Израиля о том, что они делают жизнь жителей Газы невозможной и в конечном итоге вынуждают их покинуть анклав, вызывают тревогу, контрпродуктивны и опасны.

«Инсинуации о принудительном переселении совершенно неприемлемы», — подчеркнул он.

Ранее представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.

Как сообщило 10 января издание The Times of Israel, Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа.