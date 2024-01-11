Боррель: заявления Израиля о принудительном переселении жителей Газы неприемлемы
- РИА Новости
Об этом он написал в соцсети X.
По словам Борреля, заявления ряда представителей правительства Израиля о том, что они делают жизнь жителей Газы невозможной и в конечном итоге вынуждают их покинуть анклав, вызывают тревогу, контрпродуктивны и опасны.
«Инсинуации о принудительном переселении совершенно неприемлемы», — подчеркнул он.
Ранее представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.
Как сообщило 10 января издание The Times of Israel, Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа.