Times of Israel: Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу
Об этом пишет The Times of Israel.
По данным газеты, разрешение журналистам находиться в Газе может привести к разглашению оперативных подробностей.
Это, как отмечается, может быть опасным для израильских войск в анклаве.
Ранее в Axios заявили, что Израиль хочет включить возврат жителей на север Газы в сделку с ХАМАС.
Также сообщалось, что Вашингтон продолжает выступать против прекращения огня в секторе Газа, но поддерживает установление гуманитарных пауз.