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Times of Israel: Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу

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Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа.

Об этом пишет The Times of Israel.

По данным газеты, разрешение журналистам находиться в Газе может привести к разглашению оперативных подробностей.

Это, как отмечается, может быть опасным для израильских войск в анклаве.

Ранее в Axios заявили, что Израиль хочет включить возврат жителей на север Газы в сделку с ХАМАС.

Также сообщалось, что Вашингтон продолжает выступать против прекращения огня в секторе Газа, но поддерживает установление гуманитарных пауз.

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