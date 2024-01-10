Кирби: США выступают против прекращения огня в Газе, настаивая на гумпаузах
С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы продолжаем поддерживать гуманитарные паузы, но не общее прекращение огня», — цитирует его РИА Новости.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США на Ближнем Востоке вызывают гнев в арабском мире.
Также Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю снарядов для гаубиц на $147,5 млн.