Кирби: США выступают против прекращения огня в Газе, настаивая на гумпаузах

Вашингтон продолжает выступать против прекращения огня в секторе Газа, но поддерживает установление гуманитарных пауз.

С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы продолжаем поддерживать гуманитарные паузы, но не общее прекращение огня», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США на Ближнем Востоке вызывают гнев в арабском мире.

Также Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю снарядов для гаубиц на $147,5 млн.