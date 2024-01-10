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Кирби: США выступают против прекращения огня в Газе, настаивая на гумпаузах

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Вашингтон продолжает выступать против прекращения огня в секторе Газа, но поддерживает установление гуманитарных пауз.

С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы продолжаем поддерживать гуманитарные паузы, но не общее прекращение огня», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США на Ближнем Востоке вызывают гнев в арабском мире.

Также Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю снарядов для гаубиц на $147,5 млн.

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