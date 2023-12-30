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Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю снарядов для гаубиц на $147,5 млн

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Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю снарядов снарядов M107 для 155-мм гаубиц и оборудования на $147,5 млн. Об этом сообщило американское Агентство по сотрудничеству в области безопасности.

Отмечается, что израильские власти намерены приобрести у США около 4,8 тыс. таких боеприпасов.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Израиль находится в чрезвычайной ситуации и немедленная продажа оружия отвечает интересам Вашингтона, передаёт РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убеждённому в необходимости прекращения огня в секторе Газа.

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