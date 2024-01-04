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Небензя: действия США на Ближнем Востоке вызывают гнев в арабском мире

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Действия США, которые подрывают все усилия по установлению режима прекращения огня в секторе Газа, вызывают гнев в арабском мире.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, этот гнев в случае с йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах» почти невозможно контролировать. 

«Контролировать эмоции населения правительствам ближневосточных государств становится всё сложнее», — цитирует постпреда ТАСС.

А в ситуации, когда в дело вступает негосударственный игрок, подчеркнул Небензя, это становится практически невозможно.

Ранее Небензя заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Красном море.

Также, по его словам, для США новый конфликт на Ближнем Востоке стал частью геополитической игры.

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