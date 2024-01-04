Небензя: действия США на Ближнем Востоке вызывают гнев в арабском мире
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, этот гнев в случае с йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах» почти невозможно контролировать.
«Контролировать эмоции населения правительствам ближневосточных государств становится всё сложнее», — цитирует постпреда ТАСС.
А в ситуации, когда в дело вступает негосударственный игрок, подчеркнул Небензя, это становится практически невозможно.
Ранее Небензя заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Красном море.
Также, по его словам, для США новый конфликт на Ближнем Востоке стал частью геополитической игры.