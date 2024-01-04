RT в Telegram
Подпишись

Небензя: для США новый конфликт на Ближнем Востоке стал частью геополитической игры

Короткая ссылка
Для США очередной конфликт на Ближнем Востоке является лишь частью геополитической игры, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, мировое сообщество должно «остудить горячие головы» в Вашингтоне.

Кроме того, как информирует ТАСС, Небензя заявил, что легитимность действий «сколоченной» Вашингтоном международной морской коалиции с точки зрения международного права вызывает самые серьёзные сомнения.

Также он заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Красном море.

Ранее сообщалось, что в Красном море идут столкновения между кораблями США и хуситов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить