Небензя: для США новый конфликт на Ближнем Востоке стал частью геополитической игры
По его словам, мировое сообщество должно «остудить горячие головы» в Вашингтоне.
Кроме того, как информирует ТАСС, Небензя заявил, что легитимность действий «сколоченной» Вашингтоном международной морской коалиции с точки зрения международного права вызывает самые серьёзные сомнения.
Также он заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Красном море.
Ранее сообщалось, что в Красном море идут столкновения между кораблями США и хуситов.