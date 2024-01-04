Небензя: для США новый конфликт на Ближнем Востоке стал частью геополитической игры

Для США очередной конфликт на Ближнем Востоке является лишь частью геополитической игры, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, мировое сообщество должно «остудить горячие головы» в Вашингтоне.

Кроме того, как информирует ТАСС, Небензя заявил, что легитимность действий «сколоченной» Вашингтоном международной морской коалиции с точки зрения международного права вызывает самые серьёзные сомнения.

Также он заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Красном море.

Ранее сообщалось, что в Красном море идут столкновения между кораблями США и хуситов.