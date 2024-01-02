Sky News: в Красном море идут столкновения между кораблями США и хуситов

Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов) столкнулись в Красном море.

Об этом информирует Sky News Arabia.

«Ожесточённые столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблём в Красном море», — передаёт телеканал.

Ранее йеменские хуситы взяли ответственность за удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou.

Также ВМС США сбили в Красном море две ракеты в ответ на удар по судну Maersk.

Кроме того, в Bloomberg отмечали, что США настаивают на безопасности маршрутов в Красном море.