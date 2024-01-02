Sky News: в Красном море идут столкновения между кораблями США и хуситов
Об этом информирует Sky News Arabia.
«Ожесточённые столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблём в Красном море», — передаёт телеканал.
Ранее йеменские хуситы взяли ответственность за удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou.
Также ВМС США сбили в Красном море две ракеты в ответ на удар по судну Maersk.
Кроме того, в Bloomberg отмечали, что США настаивают на безопасности маршрутов в Красном море.