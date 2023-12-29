Bloomberg: США настаивают на безопасности маршрутов в Красном море

Власти США убеждают судоходные компании в безопасности маршрутов, проходящих через Красное море и Суэцкий канал, несмотря на атаки хуситов. Такую информацию приводит Bloomberg.

Как отметил представитель Пентагона Брайон Макгарри, отвечающий за Ближний Восток и Африку, Минобороны регулярно взаимодействует с представителями отрасли, заверяя их, что международное сообщество готово обеспечить безопасный проход по этим маршрутам.

Несмотря на это, большинство компаний, по данным агентства, не намерены рисковать и стараются корректировать свои маршруты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наращивание Западом военного присутствия в Красном море повышает градус напряжённости.