Bloomberg: США настаивают на безопасности маршрутов в Красном море
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Как отметил представитель Пентагона Брайон Макгарри, отвечающий за Ближний Восток и Африку, Минобороны регулярно взаимодействует с представителями отрасли, заверяя их, что международное сообщество готово обеспечить безопасный проход по этим маршрутам.
Несмотря на это, большинство компаний, по данным агентства, не намерены рисковать и стараются корректировать свои маршруты.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наращивание Западом военного присутствия в Красном море повышает градус напряжённости.