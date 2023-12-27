Захарова: наращивание военного присутствия в Красном море повышает напряжённость
- РИА Новости
В ходе еженедельного брифинга Захарова обратила внимание, что США и ряд европейских стран наращивают присутствие своих военно-морских флотов в районе Восточного Средиземноморья.
«А теперь под разными предлогами и в Красном море. Это повышает и без того зашкаливающий градус напряжённости, увеличивает риски приобретения палестино-израильским конфликтом общерегионального характера», — отметила она.
Другой темой брифинга стало внесение Минфином США проекта «Арктик СПГ — 2» в санкционный список. Захарова отметила, что это не помешает укреплению энергосотрудничества России и КНР.