Захарова: санкции не помешают укреплению энергосотрудничества России и КНР

Стратегическое взаимодействие России и Китая по энергетической линии продолжит развиваться, несмотря на санкции со стороны Запада. С таким заявлением выступила 27 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя в ходе еженедельного брифинга включение Минфином США проекта «Арктик СПГ — 2» в санкционный список, Захарова подчеркнула, что эта ситуация в очередной раз подтверждает «разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона».

«Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия продолжат сотрудничество в проекте «Арктик СПГ — 2».