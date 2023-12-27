Захарова: санкции не помешают укреплению энергосотрудничества России и КНР
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Комментируя в ходе еженедельного брифинга включение Минфином США проекта «Арктик СПГ — 2» в санкционный список, Захарова подчеркнула, что эта ситуация в очередной раз подтверждает «разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона».
«Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться», — подчеркнула Захарова.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия продолжат сотрудничество в проекте «Арктик СПГ — 2».