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Захарова: санкции не помешают укреплению энергосотрудничества России и КНР

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Стратегическое взаимодействие России и Китая по энергетической линии продолжит развиваться, несмотря на санкции со стороны Запада. С таким заявлением выступила 27 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: санкции не помешают укреплению энергосотрудничества России и КНР
  • Gettyimages.ru

Комментируя в ходе еженедельного брифинга включение Минфином США проекта «Арктик СПГ — 2» в санкционный список, Захарова подчеркнула, что эта ситуация в очередной раз подтверждает «разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона».

«Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия продолжат сотрудничество в проекте «Арктик СПГ — 2».

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