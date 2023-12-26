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МИД КНР: Китай и Россия продолжат сотрудничество в проекте «Арктик СПГ — 2»

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские и российские компании продолжат нормальное торгово-экономическое взаимодействие в рамках проекта «Арктик СПГ — 2».
МИД КНР: Китай и Россия продолжат сотрудничество в проекте «Арктик СПГ — 2»
  • РИА Новости

«Китай всегда выступал против односторонних санкций... Китай и Россия продолжат осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — цитирует её ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте из-за санкций США.

В ноябре помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон добивается прекращения существования «Арктик СПГ — 2».

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