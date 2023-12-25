«Ъ»: иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте из-за санкций США.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском правительстве.

Уточнятся, что речь идёт о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон добивается прекращения существования «Арктик СПГ — 2».

Как писала газета Financial Times со ссылкой на экспертов, введённые американским правительством санкции в отношении российского проекта производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» могут привести к сбоям на глобальных энергетических рынках.