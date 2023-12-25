RT в Telegram
Подпишись

«Ъ»: иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте

Короткая ссылка
Иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте из-за санкций США.
«Ъ»: иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском правительстве.

Уточнятся, что речь идёт о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон добивается прекращения существования «Арктик СПГ — 2».

Как писала газета Financial Times со ссылкой на экспертов, введённые американским правительством санкции в отношении российского проекта производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» могут привести к сбоям на глобальных энергетических рынках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить