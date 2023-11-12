FT: американские санкции против «Арктик СПГ — 2» рискуют навредить энергорынку

Введённые американским правительством санкции в отношении российского проекта производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» могут привести к сбоям на глобальных энергетических рынках.

Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что Вашингтон в первый раз прямо нацелился на способность Москвы проводить экспорт сжиженного природного газа.

По данным издания, такая мера рискует обернуться сбоями на глобальных энергетических рынках, а ранее США стремились избежать этого.

Как отметил в беседе с изданием специалист по санкциям в юридической фирме Macfarlanes Фрэнсис Бонд, нацеливаясь на оператора проекта, США стремятся «полностью отравить проект» и оказать «давление на любые неамериканские компании, планирующие закупать потоки арктического СПГ».

Больше всего данные санкции ударят по западным потребителям газа, что может привести к росту цен на СПГ.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон добивается прекращения существования «Арктик СПГ — 2».