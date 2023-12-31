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Йеменские хуситы взяли ответственность за удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou

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Йеменские хуситы взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou в Красном море.
Йеменские хуситы взяли ответственность за удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou
  • AP

Об этом сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Как передаёт ТАСС, по его словам, ВМС Йемена удалось провести операцию против контейнеровоза, который направлялся в один из портов оккупированной Палестины и был атакован противокорабельными ракетами.

Сариа уточнил, что хуситы атаковали Maersk после того, как его экипаж отказался «реагировать на предупреждения».

Ранее в Центральном командовании Соединённых Штатов (CENTCOM) заявили, что боевой корабль ВМС США Gravely сбил в Красном море две ракеты в ответ на удар по судну Hangzhou компании Maersk.

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