Йеменские хуситы взяли ответственность за удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou
- AP
Об этом сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Как передаёт ТАСС, по его словам, ВМС Йемена удалось провести операцию против контейнеровоза, который направлялся в один из портов оккупированной Палестины и был атакован противокорабельными ракетами.
Сариа уточнил, что хуситы атаковали Maersk после того, как его экипаж отказался «реагировать на предупреждения».
Ранее в Центральном командовании Соединённых Штатов (CENTCOM) заявили, что боевой корабль ВМС США Gravely сбил в Красном море две ракеты в ответ на удар по судну Hangzhou компании Maersk.