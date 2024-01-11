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Представитель ЮАР: жителей Газы ждут голод и смерть из-за действий Израиля

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Представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.
Представитель ЮАР: жителей Газы ждут голод и смерть из-за действий Израиля
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Действия Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы вызвать широкое распространение голода и обезвоживания в секторе Газа», — сказала она на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге.

По словам Хасим, 93% населения анклава сталкиваются с кризисным уровнем голода.

Многие палестинцы в секторе Газа могут умереть от голода и болезней, уточнила она.

Хасим добавила, что Израиль не допускает в анклав доставки еды, воды, медикаментов и топлива.

Кроме того, представитель ЮАР, британский адвокат Воган Лоу на Международном суде ООН потребовал от судебного органа обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа.

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