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В парламенте Швеции подняли вопрос об укреплении гражданской обороны страны

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Депутат шведского парламента София Амло заявила, что из-за конфликта на Украине Швеции необходимо обеспечить себе полную обороноспособность, в том числе за счёт участия граждан. Об этом говорится в обращении политика к министру гражданской обороны страны Карл-Оскару Болину. С документом ознакомился RT.
В парламенте Швеции подняли вопрос об укреплении гражданской обороны страны
  • Gettyimages.ru
  • © inese online

Как считает Амло, Швеции необходимо обеспечить себе полную обороноспособность из-за вооружённого конфликта на Украине и «географической близости к войне».

В своём обращении она уточнила, что гражданская оборона включает в себя ведомства, муниципалитеты, регионы, предприятия, организации и частных лиц, которые вместе обеспечивают устойчивость страны в случае войны или кризиса.

«Это означает, что у каждого есть обязанность оборонять Швецию и вносить свой вклад в её защиту в соответствии со своими возможностями», — заявила депутат.

В связи с этим она спросила министра, как правительство намерено создать условия для всех перечисленных групп, чтобы они могли принять участие в укреплении гражданской обороны.

По мнению научного руководителя Центра этнических и международных исследований, политолога кандидата исторических наук Антона Бредихина, в результате военной поддержки Украины многие страны Европы, в том числе Швеция, истощили свой запас вооружений и теперь вынуждены привлекать к обороне гражданские организации. 

«Целый ряд военных экономик европейских стран был истощён. Многие государства потеряли значительную часть вооружений, так как отдавали его Украине. Здесь также есть посыл, который заключается в том, что нужно затянуть пояса. Ситуация непростая. Если идём на такой крайний шаг, то нужно готовиться к тяжёлым временам для экономики», — отметил он в разговоре с RT. 

В январе шведские власти приняли решение возобновить гражданскую службу по призыву. Это затронет граждан, которые прошли подготовку для работы в спасательных службах и сфере электроснабжения.

Ранее главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин призвали жителей «готовиться к возможной войне».

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