«Би-2»: решение о депортации участников группы из Таиланда в Израиль отменили

Решение о депортации участников рок-группы «Би-2» из Таиланда в Израиль отменили. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале коллектива.

Отмечается, что 30 января после визита дипломатов из российского консульства представителям группы объявили, что решение об их депортации в Израиль, принятое накануне, отменено.

В сообщении говорится, что участниками группы уже были приобретены авиабилеты.

Также в «Би-2» заявили, что музыканты отказались от общения с российским консулом.

В настоящее время они находятся в миграционном центре в Бангкоке.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин рассказал, что российская дипломатическая миссия оперативно организовала посещение российских участников «Би-2», но они отказались проводить встречу.

Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.

Также суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.

25 января представитель туристической полиции в Таиланде подтвердил RT задержание Егора Бортника* (Лёвы Би-2).

По его словам, всего задержали семь человек.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.