«Би-2»: решение о депортации участников группы из Таиланда в Израиль отменили
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Отмечается, что 30 января после визита дипломатов из российского консульства представителям группы объявили, что решение об их депортации в Израиль, принятое накануне, отменено.
В сообщении говорится, что участниками группы уже были приобретены авиабилеты.
Также в «Би-2» заявили, что музыканты отказались от общения с российским консулом.
В настоящее время они находятся в миграционном центре в Бангкоке.
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин рассказал, что российская дипломатическая миссия оперативно организовала посещение российских участников «Би-2», но они отказались проводить встречу.
Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.
Также суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.
25 января представитель туристической полиции в Таиланде подтвердил RT задержание Егора Бортника* (Лёвы Би-2).
По его словам, всего задержали семь человек.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.