Генконсул России сообщил, что музыкантов из «Би-2» депортируют из Таиланда

Музыкантов из группы «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу, заявил генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов.

«Участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в центр временного содержания иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — цитирует его ТАСС.

26 января стало известно, что музыканты «Би-2» прибыли в суд Пхукета в Таиланде в сопровождении полиции.

До этого РИА Новости сообщало, что участники «Би-2» провели в Таиланде ночь в камере за организацию концерта без необходимого разрешения.

Суд в Таиланде приговорил музыкантов к штрафу в размере $85 каждого.