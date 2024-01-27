Генконсул России сообщил, что музыкантов из «Би-2» депортируют из Таиланда
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«Участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в центр временного содержания иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — цитирует его ТАСС.
26 января стало известно, что музыканты «Би-2» прибыли в суд Пхукета в Таиланде в сопровождении полиции.
До этого РИА Новости сообщало, что участники «Би-2» провели в Таиланде ночь в камере за организацию концерта без необходимого разрешения.
Суд в Таиланде приговорил музыкантов к штрафу в размере $85 каждого.