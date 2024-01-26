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Суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $95

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Суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2», которые были арестованы за проведение концерта на Пхукете без необходимого разрешения, к штрафу в размере $95 каждого.
Суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $95
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом сообщило РИА Новости.

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тыс. таиландских бат (95 долларов) каждый», — отмечается в приговоре суда города Пхукет. 

26 января сообщалось, что музыканты «Би-2» прибыли в суд Пхукета в Таиланде в сопровождении полиции.

До этого РИА Новости сообщало, что участники «Би-2» провели в Таиланде ночь в камере за организацию концерта без необходимого разрешения.

Представитель туристической полиции в Таиланде подтвердил RT задержание Егора Бортника* (Лёвы Би-2).

По его словам, всего задержали семь человек.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.

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