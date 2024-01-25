RT: туристическая полиция в Таиланде подтвердила задержание Лёвы Би-2

Представитель туристической полиции в Таиланде подтвердил RT задержание Егора Бортника* (Лёвы Би-2).

По его словам, всего задержали семь человек, полиция их арестовала.

«Завтра их отправят в суд для уплаты штрафа... У одного из них гражданство Израиля», — сказали в полиции.

Ранее появилась информация, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2» после концерта на курортном острове Пхукет.

В генконсульстве России заявили, что участники «Би-2» в Таиланде не обращались в российское консульство.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.