В Таиланде полиция задержала участников группы «Би-2»
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отделение туристической полиции провинции Пхукет.
По словам представителя полиции, на острове были задержаны шестеро россиян и один гражданин Израиля за отсутствие разрешения на работу.
«Речь идёт о рок-группе «Би-2». Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд», — сказал он.
Собеседник агентства допустил, что заседание суда может состояться в пятницу, 26 января.
Ранее стало известно, что участники группы «Би-2» Егор Бортник* и Александр Уман, покинувшие Россию после начала СВО, пытаются зарабатывать на нейтральной территории и просят за часовое выступление порядка 9,8 млн рублей.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.