В Таиланде полиция задержала участников группы «Би-2»

В Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2» после концерта на курортном острове Пхукет.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отделение туристической полиции провинции Пхукет.

По словам представителя полиции, на острове были задержаны шестеро россиян и один гражданин Израиля за отсутствие разрешения на работу.

«Речь идёт о рок-группе «Би-2». Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд», — сказал он.

Собеседник агентства допустил, что заседание суда может состояться в пятницу, 26 января.

Ранее стало известно, что участники группы «Би-2» Егор Бортник* и Александр Уман, покинувшие Россию после начала СВО, пытаются зарабатывать на нейтральной территории и просят за часовое выступление порядка 9,8 млн рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.