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RT рассказал об условиях выступления сбежавшей из России «Би-2»

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Участники группы «Би-2» Егор Бортник* и Александр Уман, покинувшие Россию после начала СВО, пытаются зарабатывать на нейтральной территории и просят за часовое выступление порядка 9,8 млн рублей. При этом в бытовой райдер артистов входят пятизвёздочные отели с бассейном и спортзалом.
RT рассказал об условиях выступления сбежавшей из России «Би-2»
  • РИА Новости

Половину гонорара за выступление группы «Би-2» заказчик должен выплатить авансом, но на иностранный счёт. Перелёты для фронтменов должны проходить только в бизнес-классе, а обслуживание в аэропорту — исключительно в VIP-зале. Встречать звёзд на месте заказчик обязан на Mercedes-Benz S-класса не старше трёх лет с возможностью курения, селить их надо в люксовых номерах.

Все выступления группы в России были отменены, музыканты играют в основном в Прибалтике, Турции и Таиланде, а ближайший концерт запланирован только на 20 января.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.

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