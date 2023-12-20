RT рассказал об условиях выступления сбежавшей из России «Би-2»
- РИА Новости
Половину гонорара за выступление группы «Би-2» заказчик должен выплатить авансом, но на иностранный счёт. Перелёты для фронтменов должны проходить только в бизнес-классе, а обслуживание в аэропорту — исключительно в VIP-зале. Встречать звёзд на месте заказчик обязан на Mercedes-Benz S-класса не старше трёх лет с возможностью курения, селить их надо в люксовых номерах.
Все выступления группы в России были отменены, музыканты играют в основном в Прибалтике, Турции и Таиланде, а ближайший концерт запланирован только на 20 января.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.