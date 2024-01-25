Участники «Би-2» в Таиланде не обращались в российское консульство

В генеральном консульстве России на Пхукете прокомментировали в беседе с RT сообщения о том, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2».

РИА Новости

Там отметили, что участники группы не обращались в консульство. Ранее появились сообщения о том, что в Таиланде полиция задержала участников группы «Би-2».