РИА Новости: у музыкантов «Би-2» в Таиланде не было разрешения на концерт
Участники «Би-2» провели в Таиланде ночь в камере из-за нелегального концерта
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в управлении полиции Пхукета.
Отмечается, что туристическая полиция задержала музыкантов в ходе рейда по проверке документов после концерта.
«У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде официальных разрешений на работу», — заявил источник.
Отмечается, что семь участников группы провели ночь в камере в районном отделении полиции. После этого их освободили до заседания суда, которое пройдёт 26 января.
По словам источника, им грозит депортация из Таиланда и запрет на въезд в страну в течение нескольких лет.
Ранее представитель туристической полиции в Таиланде подтвердил RT задержание Егора Бортника* (Лёвы Би-2).
По его словам, всего задержали семь человек.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.