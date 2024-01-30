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Участники группы «Би-2» отказались от встречи с российским консулом

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Члены музыкальной группы «Би-2» отказались от встречи с консулом России, приехавшим к ним в центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда.
Участники группы «Би-2» отказались от встречи с российским консулом
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Как рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин, российская дипломатическая миссия оперативно организовала посещение российских участников группы, но они отказались проводить встречу.

«30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов из группы «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.

Также суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.

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