Лавров: Россия сама расследует крушение Ил-76, но открыта для жаждущих правды
Он напомнил о требовании Владимира Зеленского провести международное расследование.
«И где теперь это международное расследование? Мы своё расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду», — сказал министр.
По словам Лаврова, Россия разбирается, каким оружием ВСУ сбили Ил-76.
Как отмечал президент России Владимир Путин, российский самолёт Ил-76 был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot.
Ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории, подчеркнул президент. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.