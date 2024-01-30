Лавров: Россия сама расследует крушение Ил-76, но открыта для жаждущих правды

Россия сама расследует крушение самолёта Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, но не закрывается от тех, кто хочет знать правду о случившемся, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил о требовании Владимира Зеленского провести международное расследование.

«И где теперь это международное расследование? Мы своё расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду», — сказал министр.

По словам Лаврова, Россия разбирается, каким оружием ВСУ сбили Ил-76.

Как отмечал президент России Владимир Путин, российский самолёт Ил-76 был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot.

Ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории, подчеркнул президент. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.