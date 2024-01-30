Лавров: Россия разбирается, каким оружием ВСУ сбили Ил-76
«24 января из западного оружия, мы сейчас выясняем, президент Путин об этом говорил, чьего производства было это оружие, сбит Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена», — сказал министр.
Как отмечал президент Владимир Путин, российский самолёт Ил-76 был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot.
Ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории, подчеркнул президент. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.