Лавров: Россия разбирается, каким оружием ВСУ сбили Ил-76

Российский Ил-76 был сбит в Белгородской области украинской армией с помощью западного оружия, какого именно — Россия сейчас выясняет, напомнил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в Москве.

«24 января из западного оружия, мы сейчас выясняем, президент Путин об этом говорил, чьего производства было это оружие, сбит Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена», — сказал министр.

Как отмечал президент Владимир Путин, российский самолёт Ил-76 был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot.

Ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории, подчеркнул президент. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.