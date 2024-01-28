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Профессор: в 2024 году Запад откажется от риторики о победе над Россией

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Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский выразил предположение, что в 2024 году Запад начнёт отказываться от нарратива конфликта с Россией из-за невозможности её победить.

Об этом пишет Myśl Polska.

По словам Модзелевского, ближайшие месяцы будут наполнены «лихорадочным» поиском официального объяснения провала нынешнего варианта восточной политики, поскольку, как отметил профессор, цель «победить Россию» уже не будет достигнута.

«Поражением закончится предыдущая цель западной политики в виде так называемого сдерживания», — добавил он.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что в НАТО не понимают всей серьёзности слов о войне с Россией.

Также эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил, что в сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны.

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