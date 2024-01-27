Ван И: проблема Тайваня стала главным вызовом для отношений Китая и США
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Слова министра приводит пресс-служба китайского МИД.
«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, и выборы на Тайване не могут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая. Самый большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе — это «независимость Тайваня», а самым большим вызовом для китайско-американских отношений также является «независимость Тайваня», — сказано в заявлении.
По информации Financial Times, делегация законодателей США в ближайшее время прибудет на Тайвань, чтобы продемонстрировать местным властям поддержку со стороны Вашингтона. На остров приедут члены палаты представителей Ами Бера, Энди Барр и Марио Диас-Баларт. Также Тайвань посетит председатель специального комитета по Китаю палаты представителей Майк Галлахер.
Как заявили в Пекине, Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем.
Американский президент Джо Байден подтвердил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.