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Ван И: проблема Тайваня стала главным вызовом для отношений Китая и США

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Проблема «независимости Тайваня» — это главный вызов для отношений Китая и Соединённых Штатов, заявил китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Ван И: проблема Тайваня стала главным вызовом для отношений Китая и США
  • AP
  • © Minh Hoang

Слова министра приводит пресс-служба китайского МИД.

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, и выборы на Тайване не могут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая. Самый большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе — это «независимость Тайваня», а самым большим вызовом для китайско-американских отношений также является «независимость Тайваня», — сказано в заявлении.

По информации Financial Times, делегация законодателей США в ближайшее время прибудет на Тайвань, чтобы продемонстрировать местным властям поддержку со стороны Вашингтона. На остров приедут члены палаты представителей Ами Бера, Энди Барр и Марио Диас-Баларт. Также Тайвань посетит председатель специального комитета по Китаю палаты представителей Майк Галлахер.

Как заявили в Пекине, Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион. 

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