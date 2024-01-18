Financial Times: делегация конгрессменов США вскоре посетит Тайвань
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По имеющимся данным, на остров приедут члены палаты представителей Ами Бера, Энди Барр и Марио Диас-Баларт. Также Тайвань посетит председатель специального комитета по Китаю палаты представителей Майк Галлахер.
Как заявили в Пекине, Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем.
Американский президент Джо Байден подтвердил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.