Financial Times: делегация конгрессменов США вскоре посетит Тайвань

Делегация законодателей США в ближайшее время прибудет на Тайвань, чтобы продемонстрировать местным властям поддержку со стороны Вашингтона, сообщили источники газеты Financial Times.

По имеющимся данным, на остров приедут члены палаты представителей Ами Бера, Энди Барр и Марио Диас-Баларт. Также Тайвань посетит председатель специального комитета по Китаю палаты представителей Майк Галлахер.

Как заявили в Пекине, Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.