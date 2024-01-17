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В Пекине заявили о намерении продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем

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Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем, сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
В Пекине заявили о намерении продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем
  • © РИА Новости / Николай Разуваев

Его слова передаёт РИА Новости.

«В новом году мы будем придерживаться политики мирного воссоединения и «одна страна, две системы», придерживаться Консенсуса 1992 года», — сказал Биньхуа.

Он также отметил, что Пекин будет выступать против независимости Тайваня и продвигать процесс мирного воссоединения родины.

Кроме того, Биньхуа выразил надежду, что соотечественники на Тайване «будут стоять на правильной стороне истории».

Ранее официальный представитель офиса главы администрации острова Линь Юйчань заявил, что власти КНР оказывают давление на дипломатическое пространство Тайваня.

Как отметил при этом Биньхуа, выборы на Тайване продемонстрировали, что Демократическая прогрессивная партия не отражает основную точку зрения местных жителей.

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