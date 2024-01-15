Власти Тайваня заявили о давлении КНР на дипломатическое пространство острова
- AP
«Власти в Пекине на протяжении длительного времени оказывают непрерывное давление на дипломатическое пространство нашей страны», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Москвы по Тайваню остаётся неизменной — остров является неотъемлемой частью КНР.
Позднее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайская сторона высоко ценит позицию Москвы по поводу выборов на Тайване.