КНР: выборы показали, что Демпартия Тайваня не представляет общественное мнение

Выборы на Тайване продемонстрировали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отражает основную точку зрения местных жителей, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета Китая по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

Об этом пишет РИА Новости.

Выборы в Тайване показали, что ДПП не представляет основное мнение на острове, отметил он.

Биньхуа подчеркнул, что Тайвань — это часть КНР.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин выступил категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.