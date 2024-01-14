КНР: выборы показали, что Демпартия Тайваня не представляет общественное мнение
Об этом пишет РИА Новости.
Выборы в Тайване показали, что ДПП не представляет основное мнение на острове, отметил он.
Биньхуа подчеркнул, что Тайвань — это часть КНР.
Ранее пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин выступил категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня.
Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.