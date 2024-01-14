RT в Telegram
Подпишись

В КНР выступили решительно против посещения членами Конгресса США Тайваня

Короткая ссылка
Пекин выступил категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня.

Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать намерение спикера Палаты представителей законодательного органа Майка Джонсона направить в мае делегацию на Тайвань.

Как пишет ТАСС, Пэнъюй заявил, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР и Пекин решительно выступает против того, чтобы Вашингтон поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить