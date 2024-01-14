В КНР выступили решительно против посещения членами Конгресса США Тайваня

Пекин выступил категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня.

Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать намерение спикера Палаты представителей законодательного органа Майка Джонсона направить в мае делегацию на Тайвань.

Как пишет ТАСС, Пэнъюй заявил, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР и Пекин решительно выступает против того, чтобы Вашингтон поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.