Новоизбранный глава Тайваня призвал КНР признать «новую ситуацию» в проливе
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Он подчеркнул, что за прошедшие восемь лет тайваньская администрация часто проявляла добрую волю, но не дождалась от Пекина «того ответа, который должен был быть».
«Поэтому в будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймёт, что только мир принесёт пользу обеим сторонам пролива», — приводит ТАСС слова Циндэ.
Также он заявил о готовности Тайваня вести переговоры с китайскими властями на условиях уважения и равенства.