Новоизбранный глава Тайваня призвал КНР признать «новую ситуацию» в проливе

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Он подчеркнул, что за прошедшие восемь лет тайваньская администрация часто проявляла добрую волю, но не дождалась от Пекина «того ответа, который должен был быть».

«Поэтому в будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймёт, что только мир принесёт пользу обеим сторонам пролива», — приводит ТАСС слова Циндэ.

Также он заявил о готовности Тайваня вести переговоры с китайскими властями на условиях уважения и равенства.